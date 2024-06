Lingère de Saint-Louis : Amara témoigne sur son successeur Bamba BA ...

En 2015, j’étais encore entraineur de Horoya AC en Guinée, lorsque j’ai croisé un jeune homme en mission à Conakry. Nous étions à l’hôtel et lors d’un échange cordial, il me contait l’histoire la Linguère de Saint Louis. C’est lors de cet entretien qu’il m’a ensuite informé qu’il est le fils d’un des doyens du Club de football saint louisien.



Sa vision et les stratégies de développement qu’il avançait en 2015, sont aujourd’hui en vogue au Sénégal. La preuve, il est Leader dans son domaine. Et, c’est quelqu’un qui a toujours été membre du comité directeur, à jour dans le paiement de ses cotisations. Assujetti à ses versements, il n’a jamais rien réclamé.



Pour la petite histoire, cette année, lors des quatre derniers matchs, la Linguère a été confrontée à d’énormes difficultés financières. Le jeune homme dont je parle a reçu l’ordre de son papa, lui intimant de venir en aide au club. Il lui a obéi. Nous lui avons fait part de l’ensemble de nos besoins nécessaires pour les quatre derniers matchs. Dès réception de notre manifestation de besoin, il l’a multiplié par deux ! Ce qui nous a soulagé et nous a permis de terminer la saison en sécurité.



Comme à l’accoutumé, le Président sortant a toujours eu la lourde tâche de dénicher et de démarcher son successeur. Cette tradition est encore bien en cours à la Linguère de Saint Louis. Je me suis donc rapproché des fondateurs du club pour les aviser de ma décision et également pour leur présenter le profil du successeur approché et démarché.



Profil qu’ils ont tous approuvé à l’unanimité. Je peux dire ici que les critères de sélection étaient, vu le développement du football professionnel, d’avoir un profil Jeune, apolitique et visionnaire avec une expérience avérée dans la gestion des entreprises. En bon Samba Linguère, je n’avais pas le droit de faire louper à l’Association cette opportunité. Bonne chance et beaucoup de réussites .



Vive la linguere

Amara Traoré