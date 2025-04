Linguère de Saint-Louis : Objectif victoire contre Ouakam pour poursuivre l’ascension

La Linguère de Saint-Louis prépare activement son prochain match retour face à l’US Ouakam, un duel crucial dans la dynamique de montée du club. Les deux équipes s’étaient neutralisées à l’aller, mais cette fois, la victoire est impérative pour les Saint-Louisiens, qui visent à récupérer les trois points et renforcer leur position.



Lors d’un regroupement stratégique, organisé sous la direction du coach Amara Traoré et en présence du président du club Bamba Ba, le staff technique a affiché une détermination intacte. Le préparateur physique Samba Ndiaye a qualifié ce rendez-vous de « grand challenge », soulignant les efforts continus fournis par le groupe pour répondre aux attentes croissantes.



« Nous avons fait le diagnostic de la situation de l’équipe. Nous continuons à travailler dur. Le soutien des supporters est notre moteur, et nous leur demandons de rester mobilisés », a déclaré Ndiaye.



La montée en division supérieure reste plus que jamais l’objectif, et la Linguère veut s’appuyer sur la dynamique actuelle pour franchir un nouveau cap, tant sur le plan sportif que dans l’union avec son public. Le match contre Ouakam s’annonce comme un tournant décisif dans cette aventure.