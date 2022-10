Linguère : le CD va signer un protocole "cogestion" avec la Mairie de Saint-Louis - vidéo

Le président de la Linguère s’est entretenu avec la presse hier sur les remous qui défraient la chronique au lendemain du renouvellement raté. Amara TRAORE appelle au calme et plaide pour l’union des cœurs autour du club. Il a saisi l’occasion pour faire le bilan de ses autres années de gestion et de dégager des perspectives. L’annonce faite par le maire de Saint-Louis d’apporter son assistance à l’équipe marque Amara TRAORE qui manifeste toute sa réjouissance. Il a d’ailleurs annoncé Ia signature dans la semaine, d’une convention de cogestion entre le Comité directeur Linguère et la Mairie de Saint-Louis.