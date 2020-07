Liverpool et Manchester United se disputent Ismaïla Sarr

Les deux clubs phares du Nord-Ouest d’Angleterre sont en concurrence pour enrôler le buteur sénégalais des Hornets.



A en croire le quotidien britannique The Mirror, Ismaïla Sarr est un joueur très sollicité en cette période de pré-mercato. L’ancien rennais a des touches avec deux des meilleures équipes de la Premier League.



Les Reds de Liverpool le suivent depuis un bon moment et ils auraient intensifié leur intérêt à son égard depuis qu’il leur a mis un doublé en hiver dernier et mis fin à leur invincibilité en championnat. Une performance qui a impressionné Jurgen Klopp, le manager des Merseysiders.



Pour ce qui est d’United, ils visent l’international sénégalais en tant qu’alternative à Jadon Sancho. Le recrutement de l'ailier anglais du Borussia Dortmund s’avère être compliqué et si la piste n’aboutit pas, les responsables de MU pourraient donc se tourner vers Sarr.



Cette saison, toutes compétitions confondues, Sarr a marqué 6 buts et offert 3 passes décisives en 28 rencontres avec Watford. Il a joué un rôle important dans le maintien des Loups dans l’élite anglaise.



Goal.com