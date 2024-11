Lutte : Malick Ngom, nouveau président du Comité national de gestion

Le ministère des Sports nomme Malick Ngom à la tête du Comité national de gestion de la lutte

Le ministère des Sports a officialisé la nomination de Malick Ngom en tant que président du Comité national de gestion de la lutte (CNGL), avec un mandat d’un an. Ce choix marque la volonté des autorités de renforcer le développement et la structuration de la lutte sénégalaise, véritable sport national.$



Le CNGL a pour mission de promouvoir la lutte sous toutes ses formes (olympique, traditionnelle avec ou sans frappe), d’organiser des compétitions régulières dans toutes les régions, et de représenter le Sénégal au niveau international. Il s’attache également à favoriser l’insertion professionnelle des lutteurs et à œuvrer pour la création d’une fédération sénégalaise de lutte dans un délai d’un an.



Aux côtés de Malick Ngom, le bureau exécutif comprend notamment Isabelle Sambou, vice-présidente chargée de la lutte olympique, et Abdou Aziz Gueye, vice-président chargé des finances. Différentes commissions spécialisées technique, médicale, sponsoring, communication appuient le CNGL dans ses objectifs ambitieux.