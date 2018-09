Lutte contre la Tuberculose : Plan lance une campagne de sensibilisation à Saint-Louis (vidéo)

En marge de la célébration du Maggal des deux raaka de NDAR, Plan déroule un programme de sensibilisation sur la tuberculose. Cette activité qui entre dans le cadre des interventions globales de l’ONG contre le fléau s’appuie sur la collaboration de la région médicale et d’organisations communautaires de base (OCB). Dans cette optique, un stand a été dressé sur la place Faidherbe de Saint-Louis.



Il faut rappeler qu’une enquête cap réalisée entre 2017 et 2018, a montré que seuls 50% de la population avaient une connaissance correcte sur la tuberculose. « C’est un frein à la lutte contre la maladie », a indiqué le docteur El Hadj Mamadou DIOKHANE, coordonnateur du programme chez Plan.



Au fil de ces stratégies de communication élaborées visant à renforcer le niveau de connaissance, un paquet communautaire mobilise 40 OCB entre Saint-Louis et Matam.





>>> Suivez les explications de Abdourahmane TRAORE ( Région médicale), du docteur El Hadj Mamadou DIOKHANE et de Mme MarimaKitane DIOUF