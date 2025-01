Lutte contre la corruption : Le ministre de l’Intérieur annonce l’arrivée imminente des caméras portables sur les uniformes des policiers

Le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, a réaffirmé son engagement à lutter contre la corruption au sein de son département. Lors de son passage dans l’émission sur Walf TV, le Général Tine a annoncé l’introduction prochaine de caméras portables sur les uniformes des policiers.



Cette initiative, selon lui, vise à réduire la corruption en enregistrant les échanges entre les policiers en service sur la voie publique et les usagers, notamment les automobilistes. Les images recueillies serviront à lutter contre les pratiques de corruption et de laxisme de part et d’autre.



Le ministre a toutefois souligné que la corruption avait déjà diminué dans les services de police. Il a également précisé que ce fléau ne se limite pas uniquement aux forces de l'ordre, mais touche tous les secteurs de la société.



« La corruption est un problème de société. Nous devons tous nous mobiliser pour la combattre. De notre côté, nous faisons des efforts pour y remédier », a-t-il conclu.



Pressafrik