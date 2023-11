Lutte contre la résistance aux antimicrobiens : un expert souligne l’importance de l’engagement communautaire

Le docteur Amadou Bassirou FALL, spécialiste « One Health » au haut conseil nationale pour la sécurité sanitaire mondiale a insisté lundi sur l’importance de l’engagement communautaire dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens.



S’exprimant en marge de la célébration à Saint-Louis, de la semaine mondiale de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM), le vétérinaire a indiqué que : « Les pouvoirs publics ont la volonté de venir au bout de ce fléau, appuyé par les partenaires techniques et financiers. Mais, sans l’engagement des communautés, il sera difficile de vaincre le phénomène ».



« En 2019, des études ont montré que sur 5 millions de cas de décès chez l’homme, un million trois cent mille étaient occasionnés par la résistance aux antibiotiques » , a-t-il ajouté.



« Aujourd’hui, il est important de sensibiliser les acteurs communautaires, mais aussi d’inviter les pharmaciens à ne vendre de médicaments sans prescriptions préalables du médecin », a laissé entendre le docteur FALL qui appelle à plus de rigueur dans le contrôle et la réglementation de l’usage des antibiotiques.