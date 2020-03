Lutte contre le Coronavirus : le Sénégal mobilise 1,450 milliards

Selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, ce budget sera mis très rapidement en place, en vue "de favoriser sa mobilisation, dans le cadre de procédures allégées". Parce que, motive-t-il, "nous sommes en situation d’urgence, et il faut aller très vite".



« Évidemment, signale le chef de l’État, le budget pourra évoluer en fonction de la situation. Mais d’ores et déjà, il faut que ce budget soit mobilisé, et que vous puissiez intervenir sans entrave par rapport à la situation. »



LE BUDGET POURRAIT EVOLUER EN FONCTION DE LA SITUATION



Ainsi, dit-il : « J’engage tous les acteurs publics comme privés, et tous les partenaires à poursuivre le travail de coordination, des interventions, en vue de renforcer l’alerte, ainsi que la fonctionnalité du dispositif H24. Aussi j’indique l’impératif de préparer la prise en charge optimale des éventuels cas signalés ou confirmés. A ce titre, le service des maladies infectieuses doit être renforcé notamment en salle assistée mais aussi dans la mise à niveau de tous ses équipements. La Pharmacie nationale d’approvisionnement doit aussi disposer de ressources nécessaires pour l’approvisionnement en produits et équipements. Les autres services comme le SAMU, les sapeurs-pompiers. »



De même que « les forces de défense et de sécurité, (qui) devront aussi exprimer leurs besoins, et se mettre à la disposition des autorités sanitaires.



