Lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et l’immigration clandestine : le Sénégal et la Mauritanie "bunkerisent" leur frontière (vidéo)

Dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les forces voisines de défense et de sécurité, la zone militaire n°2 abrite la réunion annuelle de planification des patrouilles conjointes entre le Sénégal et la Mauritanie pour l’année 2021-02-12. Un conclave auquel plusieurs autorités militaires et paramilitaires des régions de Saint-Louis et de Matam prennent part. La rencontre va permettre de planifier des actions stratégiques pour la sécurisation de la frontière commune. Cette synergie se veut, en outre, un cadre d’échanges et discussions des préoccupations sécuritaires générales et leur prise en compte au profit des populations transfrontalières. Elle va renforcer la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et l’immigration clandestine. NDARINFO a recueilli les impressions des deux entités.