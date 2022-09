Lutte contre les inondations : Mansour FAYE livre de nouvelles munitions - vidéo

Un nouveau lot de motopompes a été mis à la disposition des comités de lutte contre les inondations par le maire de Saint-Louis. Il s’agit de 35 engins avec des bottes, des gants, du carburant et 3 kilomètres de tuyaux. « Ce sont des groupes de jeunes de l’APR que nous avons constitué depuis 2012 sous la supervision de Pape Ibrahima FAYE. Nous avons décidé de renforcer leurs moyens, vu le contexte actuel », a déclaré samedi Mansour FAYE. « Au total, ils sont été dotés de plus de 75 motopompes », a assuré l’édile qui réitère sa volonté de soulager les populations touchées par les stagnations d’eaux de pluie. Parallèlement, la mairie se déploie avec son équipe avec une dizaine de motopompes et 2.000 litres de carburant. Ce qui lui permet « de travailler en bonne synergie avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers », note l’édile. « C’est un travail bien coordonné et des efforts combinés avec le seul but de mettre un terme au calvaire des populations », a-t-il laissé entendre.