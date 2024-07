Lutte contre les inondations à Pikine : la DPGI annonce le reprofilage du grand bassin de rétention

La Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI) va procéder à un reprofilage du grand bassin de Pikine, un des quartiers de la commune de Saint-Louis, a-t-on appris samedi de source officielle, samedi.



”Il est prévu des aspects de curage et d’assainissement à Pikine, où nous allons procéder à un reprofilage du grand bassin de ce quartier qui va recevoir également les eaux du quartier Sor’’, a dit le directeur de la DPGI, Madické Cissé, dans un entretien avec l’APS.



Il a annoncé qu’après le curage et le reprofilage de ce bassin, la DPGI compte faire le point à l’université Gaston Berger (UGB), pour ”voir les difficultés d’assainissement de manière globale’’.



M. Cissé a salué le déroulement de la journée d’investissement humain ‘’Sétal sunu rééw’’ tant au niveau local que national.



‘’L’opération est en train de se dérouler correctement à l’échelle nationale. Mais particulièrement ici à Saint-Louis, nous avons l’honneur d’être accompagnés par le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko‘’, s’est-il réjoui. Il a signalé que des correspondances ont été adressées à tous les gouverneurs de région qui, à leur niveau, ont élaboré un plan d’engagement pour la journée du 6 juillet 2024.



‘’Chaque gouverneur de région a transmis un plan d’action régional englobant les différents départements et communes administratifs’’, a-t-il ajouté.



Il a signalé que ce travail préalable a permis aujourd’hui d’identifier dans chaque région du pays, à l’exception de Dakar, ”trois points durs” où vont se dérouler des opérations coups de poings de curage, de désensablement et d’enlèvement d’ordures pour prévenir les inondations.



APS