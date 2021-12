MISE EN ŒUVRE DU PROMOGED A SAINT-LOUIS ET MATAM : La décharge de Gandon sera réhabilitée et des points de regroupement normalisés seront construits dans 33 communes

Celui-ci vise à former les enfants afin qu'ils soient les leviers du changement de comportement qui est attendu pour une meilleure gestion des déchets. Il s'agit de dialogues territoriaux menés dans l'ensemble des régions bénéficiaires du projet. Cette rencontre a mobilisé les collectivités territoriales des régions de Saint-Louis et de Matam dans le but de présenter le projet en détails aux élus locaux, dans sa structuration et ses objectifs.



"Le but c'est de partager les documents relatifs à l'équipe technique qui ont permis d'évaluer les besoins en infrastructures, en matériels et le coût associé à ce projet", a expliqué Directeur du PROMOGED, en l'occurrence Ibrahima Diagne. L'objectif de développement du projet est de renforcer la gouvernance en matière de gestion des déchets solides au Sénégal et d'améliorer les services de gestion des déchets solides dans les villes ciblées par ce projet à savoir Dakar, Thiès, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Saint-Louis et Matam.



Ces zones d'intervention couvrent un total de 138 communes. Il s'agit d'améliorer la gestion des déchets solides ménagers sur toute la chaine et promouvoir une gestion intégrée dans les communes bénéficiaires en promouvant l'intercommunalité ; de valoriser les déchets en tenant compte de la dimension socioéconomique ; de proposer des axes de reforme visant à améliorer la gouvernance du secteur sur le plan institutionnel, réglementaire et financier ; mais aussi de créer des systèmes de gestion contextualisés et durables et d'impliquer le plus possible le secteur privé.



"Le Projet vise à améliorer la gouvernance institutionnelle de gestion des déchets solides. C'est un vœu cher du Président de la République de créer de meilleures conditions d'hygiène et de salubrité publique. C'est un processus irréversible et le gouvernement a inscrit la salubrité publique et l'hygiène comme des priorités du développement", a dit Mme Fatou Makhtar Fall, Gouverneur adjoint en charge des affaires administratives. Elle a présidé cette rencontre qui a réuni des représentants de collectivités territoriales des deux régions bénéficiaires.



