Macky Sall : "Je suis issu d'une lignée guerrière. Il faut aller au Fouta pour le savoir"

La présentation de son livre "Le Sénégal au cœur", cet après-midi, a été un prétexte pour le Président Macky Sall de s'en prendre à ses adversaires. Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko ont été les cibles principales du chef de l'État.



D'ailleurs, la publication de cet ouvrage répond en partie à un besoin de porter la réplique à Abdoulaye Wade.



L'ancien Président avait déclaré que Macky Sall appartenait à une caste et que ses parents sont des anthropophages qui ont été chassés de leur village dans le Fouta. Des propos qualifiés de "nauséabondes" par le chef de l'État dans son livre. Qui ne s'est pas contenté de cette réponse.



Ce mardi, il a ajouté une couche. "Le temps est venu de parler de moi. On a voulu me présenter pour ce que je ne suis pas pour des raisons politiques. Des propos qui n'ont d'égal que la haine, la volonté de détruire", s'insurge-t-il.



Macky Sall ajoute : "Je suis issu d'une lignée guerrière. Il faut aller au Fouta pour le savoir". Le fils de Fatick invite les gens à aller à la source, au lieu de rester à Dakar et prétendre connaitre les personnalités publiques. Et comme s'il savait lui aussi des choses assez sensibles sur ses adversaires, Le chef de l'État lance : "Si on devait parler de l'histoire, tout le monde ne serait pas à l'aise".



Le patron de l'exécutif déclare n'avoir pas écrit son livre pour instaurer une polémique. Raison pour laquelle, dit-il, il n'est pas entré dans certains détails. Il se défend d'ailleurs d'avoir attaqué Idrissa Seck lorsqu'il dit qu'il a un penchant autoritaire. "Ce que je dis, ce sont des faits", précise-t-il.



SENEWEB