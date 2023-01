« Macky Sall ne briguera pas un 3ème mandat présidentiel », disent les Jeunes Apéristes Sénégalais

In extenso leur déclaration



« Le président Macky Sall ne briguera pas un troisième mandat présidentiel (Voici pourquoi)



Le président Sall est un républicain ! L’intérêt de notre République prime sur tout pour lui.

Le président Sall a toujours plaidé pour l’intégration des jeunes dans tous les secteurs, il sait qu’il y a beaucoup de jeunes sénégalais, intelligents et capables de diriger ce pays comme lui.

Le président Sall veut assurer la pérennité du parti APR et encadrer tous les jeunes qui veulent se présenter aux élections sous la bannière de l’APR.



La vision du Président Sall et de passer le relais à cette brillante jeunesse ambitieuse qui poursuivra son héritage de conduire le Sénégal vers l’émergence.

Nous avons porter notre choix sur Mr. Amadou Ba, actuel Premier ministre, pour poursuivre l’héritage du président Sall. Nous espérons vivement qu’il sera celui qui portera la bannière républicaine du parti APR EN 2024.

Nous espérons que cela clôturera le débat sur un éventuel troisième mandat présidentiel du président Sall.



Disclosure: Ceci est une déclaration de Jeunes Apéristes Sénégalais (JAS) et non du Parti National APR. »