Macky charge les "aperistes" râleurs dans la presse ; " ils ne me parlent pas, car je ne les écoute pas"

"Ceux des nôtres qui me parlent par la presse, en y appréciant négativement mon action, qu’ils comprennent ce qui suit : il ne me parlent pas, car je ne les écoute pas, a lancé le Président Sall, repris par Le Soleil. Et s’ils sont responsables (de l’Apr), qu’ils sachent qu’ils ont perdu de la valeur à mes yeux et de la légitimité. Le linge sale doit toujours se laver en famille."



Macky Sall a en outre invité les membres de l’Apr à "entamer la réflexion post-élections et à interroger (leurs) défaites, singulièrement en Casamance, Thiès et Diourbel". Le chef de l’État martèle : "Il est temps qu’on apprenne à analyser, en profondeur, nos contre-performances électorales, et à rompre avec l’exercice qui consiste à se vilipender les uns les autres pour tenter d’expliquer des défaites."



En tout cas, cette sortie musclée du chef de l'État et patron de l'Apr se passe dans un contexte où le climat est plus que délétère dans le parti présidentiel. Hormis ce qu'il est convenu d'appeler "la donne Amadou Bâ", de grands cadres, à l'instar de Mame Boye Diao de Kolda, rouspètent sur "la promotion des incompétents" et menacent de réagir.



