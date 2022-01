Macky vire le DG du Trésor

Avec l’actualité récente marquée par des scandales à répétition, le Président Macky Sall sort le sabre pour caresser des nuques. Le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor a été limogé de son poste et il est remplacé par Cheikh Ndiaye, ci devant coordonnateur dudit service. A rappeler que le Trésor est secoué récemment par un scandale financier portant sur près de 5 milliards de Fcfa. Deux inspecteurs ont été arrêtés par la Dic.



