Madagascar va fabriquer des gélules contre le Covid-19 (présidence)

Madagascar ouvrira bientôt une usine pharmaceutique pour fabriquer des gélules contre le Covid-19, annonce l’agence de presse chinoise Xinhua, sur la base d’un communiqué de la présidence malgache.



La nouvelle usine baptisée Pharmalagasy ouvrira ses portes avant vendredi 26 juin, date de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance de l’île.



‘’Madagascar mettra en place une industrie pharmaceutique afin de produire localement et à grande échelle les médicaments dont les Malgaches auront besoin, notamment dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le premier médicament fabriqué par Pharmalagasy sera appelé CVO+’’, rapporte Xinhua.



Selon la présidence malgache, il s’agira d’un médicament sous forme de gélule, à base d’artémisia, une plante dont les vertus curatives et préventives contre le Covid-19 ont déjà porté leurs fruits grâce au remède traditionnel amélioré Tambavy CVO.



Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, assure que grâce à la nouvelle usine, son pays pourra bientôt se positionner sur le marché pharmaceutique, non seulement dans la région de l’océan Indien, mais aussi dans le monde entier.



Pharmalagasy va employer des scientifiques malgaches et étrangers pour fabriquer une douzaine de médicaments en trois ans, a-t-il dit.







APS