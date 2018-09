Maggal des 2 raaka : le discours de Serigne Mame Mor MBACKE, la prière dans le palais du Gouverneur, la grosse affluence … (vidéo)

Voici le discours de Serigne Mame Mor MBACKE, l’imam des 2 raakas de NDAR qui par la suite, a dirigé la prière de Takussane dans le palais du Gouverneur. Une forte délégation du gouvernement s’est illustrée à la cérémonie d’ouverture. En plus du maire de Saint-Louis Mansour FAYE, les ministres Oumar GUEYE et Mary Teuw NIANE ont fait le déplacement à NDAR avec des conseillers et collaborateurs du Chef de l'Etat. L’affluence était grandiose à la place Faidherbe et à ses alentours. Des milliers de talibés mourides venus des différents coins du pays ont pris part à cette communion qui rappelle l’acte fort posé par Cheikh Ahmadou Bamba MBACKE devant le conseil privé du 05 septembre 1895.