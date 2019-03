Main Tendu de Tanor : La cinglante réponse de ﻿Barthélémy Dias

Barthélémy Dias a emprunté à Nelson Mandela une de ses célèbres citations, pour répondre à l'invite de Ousmane Tanor Dieng et ses partisans. "Quant tu t'es battu si dur pour te remettre debout, ne retourne jamais vers ceux qui t'ont mis à terre", a-t-il répondu sur sa page Facebook.



En effet, lors de son bureau politique de samedi dernier, le Parti socialiste (Ps) avait tendu la main à ses "dissidents", dont Khalifa Sall, Aissata Tall Sall, Bamba Fall et Barthélémy Dias, qui avaient été "exclus" pour "rébellion". Mais, le maire de Mermoz Sacré-coeur ne semble pas être prêt à renouer avec ses anciens camarades de parti.



"Nous dénonçons ce socialisme de caserne et combattons ce socialisme d'occasion dans lequel les chanteurs de louange, les souteneurs, les candidats métamorphosés en collecteurs, les comploteurs, pensent pouvoir l'emporter sur les militants; où l'amoralisme prime sur l'éthique; où l'engagement s'efface devant l'arrangement; où on préfère s'accommoder plutôt que de rompre.



Dans lequel on préfère se servir au lieu de servir par le compromis et le renoncement, en tentant de gâcher l'avenir au lieu de construire le présent pour se projeter dans le futur. Nous optons et luttons dignement pour un socialisme de conviction et d'ambitions, pour un socialisme de principes et de valeurs. Vive Khalifa, à bon entendeur", a-t-il ajouté.