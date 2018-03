Makhtar NDIAYE : « Saint-Louis Express va révolutionner la livraison au Sénégal »

Faire de Saint-Louis, une ville coresponsable, telle est l’ambition de ce nouveau service de livraison de proximité, lancé par le Domou NDAR Makhtar NDIAYE. Au-delà de participer à la réduction des émissions de gaz carboniques, la nouvelle offre va donner une réponse adéquate à la saturation exponentielle du réseau routier dont souffre la ville, ces derniers temps. Saint-Louis Express livre des repas, courriers d’entreprises et de PME, colis et plis en vélo à des prix accessibles. En plus de l’île, du faubourg de SOR et de la Langue de Barbarie, le service s’étend sur Ngallèle, Boudiouck et l’Université Gaston Berger. Makhtar, fier d’avoir posé un acte de « reconnaissance à ma ville qui m’a tout donné », rêve de multiplier les emplois déjà créés. Des cyclistes professionnels dont certains, membres de la ligue de Saint-Louis, ont rejoint la dynamique environnementale. NDARINFO s’est entretenu avec Makhtar NDIAYE. Regardez !