Mali-Sénégal : les travaux de la navigabilité sur le fleuve démarrent en 2019

“Avec cette réception, nous avons reçu d’amples explications et des instructions du président de la République sur la navigation surtout. La mise en œuvre de cette navigation va désenclaver le Mali jusqu’à Saint-Louis au Sénégal. Aujourd’hui, nous sommes fiers de dire que des études de faisabilité de la construction de ce chenal sont complètement terminées, les études d’impacts environnemental et social aussi sont en cours et prendront fin bientôt au niveau de Saint-Louis. Nous avons grand espoir que les travaux de construction du chenal vont démarrer en 2019 au bénéfice de tous les pays riverains du bassin, particulièrement la République du Mali”, a précisé M. Sylla.



La délégation a annoncé également l’interconnexion prochaine entre notre pays et la Guinée qui va renforcer notre système énergétique. “Nous avons parlé aussi de la construction de la ligne d’interconnexion Mali-Guinée. Cette ligne va permettre d’injecter une forte puissance sur le réseau malien”, a annoncé M. Sylla.



Ces projets pharaoniques vont renforcer la sécurité alimentaire des populations à travers l’aménagement de plus de 200 hectares de terres cultivables, la création d’emplois, la protection de l’environnement et renforcer les liens commerciaux et culturelles entre les pays membres du Bassin.



Source: L’Indicateur du renouveau