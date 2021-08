Mamadou Lamine DIALLO : "Le football sur les traces de Macky, capter les rentes par des mandats infinis "

L’Auguste Senghor suit les traces du Président Macky Sall : wax waxett et consensus forcé pour son quatrième mandat. Il avait promis publiquement qu’il ne ferait pas de quatrième mandat. Le voilà, après un deal à la CAF, dans du forcing pour s’imposer indéfiniment à la tête du football sénégalais soutenu par la galaxie corrompue de l’APR, avec en ligne de mire les retombées des rentes pétrolière et gazière attendues dans les prochaines années. Celle-ci s’est permise de s’attaquer à Sadio Mané qui a fait une observation sur la pelouse de Thiès. La confiance entre joueurs et fédération sera rompue.



Comme on voit, la méthode Macky Sall fait tache d’huile : réduire les opposants à leur plus simple expression et s’imposer par la force indéfiniment à la tête des institutions. Déjà, un mort de trop à Pikine, Samba Sarr.



S’agissant de la gestion de la crise sanitaire, qu’il a également abordée, Mamadou Lamine DIALLO met à l’index « l’Irresponsabilité de Macky Sall qui est informé, fin mai, que la troisième vague va arriver par les services compétents. Il n’en a cure, il engage ses tournées politiques propageant le virus, par le biais de jeunes entassés dans des bus ».



WALF