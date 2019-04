Mamadou Lamine Diallo – «Supprimer la Primature, c’est accentuer le présidentialisme et empêcher un débat public sur le gaz»

La suppression annoncée du poste de Premier ministre fait encore couler des salives. Mamadou Lamine Diallo vient allonger la liste déjà trop longue des leaders de l’opposition qui se sont prononcés sur la question. «Supprimer la primature, c’est accentuer le présidentialisme. Plus de discours de politique générale. Plus de questions au Gouvernement, etc. Au surplus, Macky Sall n’a jamais parlé de suppression de la primature depuis 7 ans», dit-il dans sa Questekki de ce mardi.



Pour le député membre de la coalition Idy2019, «Ou Macky Sall a caché son jeu, c’est grave. Ou il l’a fait parce qu’il est bloqué dans la nomination d’un premier ministre au vu de la vingtaine de candidats de l’Apr à sa succession. C’est encore plus grave, cela veut dira que Bby et l’Apr vont vers l’implosion et le pays sera ingérable».



DAKARMATIN