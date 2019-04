Mame Diarra Ngom représentera le Sénégal au concours africain de récitation du saint Coran

Après son sacre historique en Malaisie, au concours international de mémorisation et de lecture du Saint Coran en 2017, Mame Diarra Ngom sera encore l’une des représentants du Sénégal à une autre compétition. La candidate de Touba Mbacké participera avec Mamadou Lamine Dianté, au concours africain de récitation du saint Coran prévu le mois prochain au Royaume chérifien.



Organisé par la fondation Mohammed VI des Ouléma Africains basée au Maroc, ce concours va réunir tous les pays africains et chacun devant envoyer deux jeunes candidats tout en respectant le critère de parité. Et justement, c’est pour cette raison que la jeune Mame Diarra a été choisie au bénéfice de la règle de parité exigée par la Fondation. Car, la candidate est arrivée quatrième à l’issue du concours national ayant réuni des candidats issus de cinq familles religieuses (Touba, Tivaoune, Ndiassane, Famille Omarienne et Médina Baye Niasse).



Le dernier cité, Médina Baye, s’est adjugé le trio de tête avec Mouhamadou Moustapha Niang, Mahi Touré et Mamadou Lamine Dianté qui ont remporté les trois premières places au cours de la phase éliminatoire conduite par un jury de haut niveau, précise le journal EnQuête.



