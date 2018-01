Mame Mbaye Niang sur le viol des touristes espagnoles : «cet acte odieux n’a rien à voir avec l’hospitalité des Casamançais»

Toutefois, elle est de nature « à saper » tous les efforts du Gouvernement pour la relance du Tourisme local. « Nous le regrettons et déplorons parce qu’il y a eu des efforts qui ont été amorcés par le gouvernement pour que le tourisme puisse reprendre en Casamance et sur le plan national.







Nous constatons que cela a bien repris et bien redémarré. Mais, il faut dire que cela ne facilite pas ce que nous sommes en train de mette en œuvre. Je suis convaincu que les instructions du chef de l’Etat vont porter leurs fruits. Il y a toute une mobilisation des forces de sécurité pour traquer ceux qui sèment la terreur et restaurer la sérénité et garantir la liberté de circuler des personnes et des biens», a-t-il dit. Pour le ministre, «cet acte odieux n’a rien à voir avec l’hospitalité des Casamançais».



