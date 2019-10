Mandat Présidentiel : « l’opposition a validé le 3ème mandat de Macky Sall », selon un député

La question persiste et installe le doute chez les citoyens, car le concerné lui même n’a pas donné les gages d’un verrouillage. Macky Sall aurait l’ambition de briguer un troisième mandat.



Ce dimanche, c’est un député, le président de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire des 94 milliards, pour ne pas le nommer, M. Cheikh Sène qui évoque cette question très sensible et qui préoccupe bon nombre de Sénégalais.



Invité de l’émission Grand Jury sur la Rfm, Cheikh Seck a soutenu que « l’opposition a validé le 3ème mandat de Macky Sall ». Cela, « en refusant de voter le référendum limitant le mandat présidentiel à 2 ans », a-t-il dit, sans avancer dans le fond.





Toutefois, souligne Cheikh Seck, « cette question n’a pas été discutée par les instances du parti socialiste ».



Laviesenegalaise