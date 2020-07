Mansour FAYE : « Je n’ai pas de parc mais une ferme où on vend du lait »

D’ailleurs, Mansour FAYE assure n’avoir jamais vu de gazelle oryx de sa vie. Les gazelles rejetées, le ministre se défend également d’avoir un parc, comme s’il était question de cela. « Je n’ai pas de parc mais une ferme où on vend du lait », explique-t-il.



Et après s’être lavé à grande eau, le ministre lance la contre-attaque. « Je ne peux pas comprendre que des gens puissent se lever un bon matin et accuser d’honnêtes citoyens pour des faits qu’ils n’ont pas commis. Je ne peux pas laisser passer. Je vais saisir la Justice », menace-t-il.



