Mansour Faye bloqué à l'AIBD. Marième Faye Sall en colère

L'ancien ministre des Transports a été interdit de quitter le territoire sénégalais hier lundi 10 mars 2025, alors qu'il tentait de se rendre à la Mecque pour effectuer le "petit pèlerinage" (Omra).



C’est via un post sur sa page Facebook que le maire de Saint-Louis Faye a fait part de son blocage. Il voulait embarquer à bord d'un vol Air France à destination de Djeddah via Paris.



"À ma question sur le refus de ma sortie du territoire, l'agent de police m'a répondu : 'C'est sur instruction de l'Autorité supérieure'", a-t-il déclaré, exprimant sa surprise et son indignation. Mansour Faye affirme ne faire l'objet d'aucune enquête ou accusation connue à ce jour : "Je ne fais l’objet d’aucune procédure, ni d’aucune enquête, encore moins d'une quelconque accusation ", a-t-il dit.



"Si c’est pour des questions politiques : " Cette Autorité va continuer à souffrir! Qu’elle sache que je suis et reste debout, droit dans mes bottes", a fulminé l'ancien ministre.



Vive colère de sa soeur Marieme Faye SALL



Sa sœur Marième Faye SALL a déverse sa colère sur les nouvelles autorités suite à cette affaire. « Mon frère aîné Amadou Mansour Faye a décidé de se rendre à l’étranger pour rendre visite à ma mère souffrante. Mais à notre grande surprise, il a été interpellé à l’aéroport et il lui a été signifié qu’il y’a des instructions données pour qu’il reste sur le territoire national. Alors qu’il n’y a aucune décision de justice, il est interdit de sortie du territoire. C’est tout simplement sidérant », s’elle-t-elle indignée réagissant sur les ondes de la Rfm.



Elle a soutenu que son frère fait l’objet de persécution depuis neuf mois. " Mansour est un opposant qui s’assume et il est plus que jamais déterminé dans son combat pour la liberté et la démocratie », a martelé l’ex première dame.



NDARINFO.COM