Mansour Faye : " les questions gazières et minières sont des questions d’intérêt nationale "

Le ministre de l’hydraulique et actuel maire de Saint-Louis, Mansour Faye qui était l’invité de Grand Jury, n’a pas manqué de parler de la discussion sur les ressources gazières et minières lancée par le Chef de l’Etat pour ce mardi 12 juin 2018.Selon lui, les membres de l’opposition, ne doivent pas râter ce rendez-vous. Ils doivent au contraire assister au dialogue, pour défendre les intérêt des sénégalais qu’ils défendaient jusque là. C’est des questions d’intérêt nationales. C’est les populations sénégalaises qui doivent utiliser ces ressources gazières et minières. Les membres de l’opposition ne doivent pas râter cette discussion », lance -t-il sur les ondes de la Rfm.