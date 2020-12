Mansour Faye sur le coronavirus : « si ça continue, c’est l’économie qui va s’arrêter »

La fulgurante propagation du Coronavirus devrait inciter les Sénégalais à changer de comportement. C’est l’avis exprimé par le maire de Saint-Louis qui avertit les Sénégalais en général et ses mandants en particulier.



Dans la capitale du nord, Mansour FAYE tire la sonnette d’alarme et indique craindre pour l’économie du pays. « Si la recrudescence de la maladie continue, c’est l’économie qui va s’arrêter et ce sera la catastrophe. Le président de la République, son excellence M. Macky SALL l’a rappelé, ce sera très difficile de supporter économiquement une deuxième vague. Donc, c’est à nous de prendre des mesures appropriées. Nous devons gérer en toute responsabilité, nous avons la volonté et la possibilité, nous devons nous y atteler », a expliqué le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Développement.



Poursuivant, Mansour FAYE invite les Saint-Louisiens à plus de vigilance en insistant sur le respect des mesures barrières. « Il faut respecter les mesures barrières : le port obligatoire des masques dans tous les espaces publics, les lieux de travail publics et privés, les transports et commerces, la distanciation physique, le lavage des mains. C’est important il faut obligatoirement avoir de gel alcoolique pour les mains. Il faut une discipline pour amoindrir les risques de propagation. Sur les mesures barrières, c’est vrai qu’il y a toujours des récalcitrants qui sont dans le déni. C’est grave », se désole-t-il, avant de s’alarmer davantage : « Il faut que nous en prenions conscience et arrêtions la situation sinon, c’est l’économie qui va s’arrêter purement et simplement ».



WAL