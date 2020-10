Mansour Faye : un cadre supérieur adossé à son éducation pour accomplir sa mission. Par Suzanne DIÈYE

Ces personnes mal intentionnées, qui ont le goût du mystère et la manie du populisme, mais pas la force des arguments ni des convictions solides, éprouvent du plaisir à verser dans la calomnie et la diffamation, uniquement pour discréditer, dénigrer, sans état d’âme, ceux qui déploient des efforts constants et louables pour rendre de bons et loyaux services à notre pays.



Ceux qui passent leur temps à tenter de jeter l’opprobre sur la personne de Mansour Faye, maire de la commune de Saint-Louis et par ailleurs, ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, ne savent pas que l’édile de la capitale du Nord est insensible à ces attaques répétitives, à ces accusations sans fondement.



Ils ne pourront jamais déstabiliser le Premier Magistrat de la ville tricentenaire, qui n’acceptera jamais de croiser le fer avec ses détracteurs dans la polémique, dans les débats de bas étage, dans les questions oiseuses. Les seuls motifs qui le poussent à s'indigner et à monter au créneau, c'est lorsqu'il s'agit de questions d'intérêt général et devant l'immoralité de certains.



Tous ceux qui sont proches du Maire de la vieille cité, savent pertinemment que ce dernier ne s’intéresse pas aux détails.



C’est un homme très conscient de la noble et exaltante mission qui lui est dévolue, consistant à se sacrifier, corps et âme, pour aider le chef de l’Etat, l’ensemble du Gouvernement, à mettre définitivement notre pays sur la voie salutaire de l’émergence pour le bénéfice exclusif des populations.



Grâce à son éducation, Mansour Faye est connu pour les valeurs qu'il incarne. C'est un homme pieux, un musulman pratiquant. Il ne fait jamais de promesses politiciennes, c'est un homme franc et honnête. Il est également d'une grande courtoisie, sa loyauté vis-à-vis du Chef de l'État ne souffre d'aucun doute.



Homme de « Kersa » et très tempéré, il n’a jamais tenu de propos malveillants à l’endroit de ceux qui manœuvrent à longueur de journée pour qu’il échoue dans l’accomplissement de sa mission. Il fait partie des technocrates de ce pays, qui œuvrent pour l’intérêt général du peuple. Dans les ministères où il est passé, ses collaborateurs lui reconnaissent son pragmatisme et son leadership favorable à un travail d'équipe.



C’est un homme de consensus, qui privilégie le dialogue et la concertation dans tout ce qu’il envisage de faire. Il a le sens de la hiérarchie et s’évertue constamment à traduire en actes concrets la vision réaliste et prospective du président Macky Sall, sur tous les plans et à tous les niveaux.



Mansour Faye, tel l’arbre qui cache la forêt, a derrière lui, toute une équipe pluri disciplinaire composée de cadres supérieurs ,de jeunes, de femmes, résolument engagés à lui prêter main forte dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des différents programmes de développement économique, confiés à lui par le président de la République Macky Sall.



Son style de management ouvert et favorable à la prise d'initiatives, crée, entre lui et ses collaborateurs, des relations très solides et sincères. C'est pourquoi, ses moindres actes et sorties médiatiques font l'objet d'une grande attention. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis qu’il est aux affaires, aucune faute, ni politique, ni de gestion, ne lui est imputée. Il reste et demeure un leader aimé par ses collaborateurs et par la plupart des Sénégalais qui lui témoignent une affection particulière. Même ses adversaires politiques lui vouent un grand respect.



C’est justement, ce travail d’équipe et cette gestion concertée qu’il a instaurée autour de lui, qui lui ont toujours permis de relever de fort belle manière, tous les défis consistant à réussir les différentes missions que le chef de l’Etat lui a toujours assignées.



Au Sénégal, certains n'apprennent pas à connaître les gens. Ils les critiquent et les présument coupables sans fondement, ne cherchant qu’à les salir. Ils passent ainsi à côté de remarquables citoyens qu'aucun corps de contrôle, ni aucune juridiction n'ont ni reproché un comportement ni condamné pour une infraction. Mais qu’ils retiennent ceci : la bave du crapaud n’atteint pas la colombe blanche.



Mansour Faye reste un homme fascinant, poli et dévoué pour sa ville Saint-Louis et pour le Sénégal. Comme votre nom vous prédestine « Mansour » « Soyez beni ».



SUZANNE DIÈYE