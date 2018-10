Mary Teuw NIANE :" Un chèque de 3 milliards FCFA est disponible au Trésor"

Mary Teuw Niane : « Tous les bacheliers inscrits bacheliers inscrits sur le site Campusen seront orientés. Nous avons ouvert des discussions avec toutes les associations des écoles privées. Et à chaque fois que le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan libère des fonds, c’est de manière consensuelle que nous travaillons avec eux pour que les 3 milliards Fcfa qui étaient au niveau de la Loi de finances rectificative leur soient payés. Et nous continuerons à travailler avec eux.



De la même façon, l’innovation de Campusen, cette année, c’est d’ouvrir simultanément l’inscription pour le public et le privé en même temps. Et pour le privé, nous avons demandé aux établissements qui souhaitaient recevoir des bacheliers de s’inscrire. Ce sont donc les établissements qui se sont eux-mêmes inscrits et qui ont donné leur critère de sélection. »



Plus récemment, lors d’un séminaire à Saly, le ministre Mary Teuw Niane a réaffirmé que les 3 milliards Fcfa sont disponibles au niveau du Trésor public. « Le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, à travers une Loi de finances rectificative (Lfr), a mis à notre disposition trois milliards de Fcfa. Ils sont au niveau du Trésor et j’espère que très rapidement, le paiement va être fait.» Simplement, le Cadre unitaire des établissements d’enseignement supérieur privés, face à la presse hier, apprend qu’il n’a pas encore vu la couleur de l’argent.



L’Observateur