Massacre de Thiaroye : plus de 130 députés français vont lancer une commission d'enquête (officiel)

Plus de 130 députés français vont lancer une commission d'enquête sur le Massacre de Thiaroye. L’information a été donnée ce jour par Aurélien Taché, député de la 10e circonscription du Val d'Oise, venu assister la commémoration du 80ème anniversaire de ce drame appelé Thiaroye 44.



« Si Emmanuel Macron a enfin reconnu ce massacre, la vérité est loin d'être établie. Bassirou Diomaye Faye a d'ailleurs lancé « un appel à tous les acteurs étatiques et non étatiques, y compris français, à aider le Sénégal à établir la vérité. C'est précisément le sens de la commission d'enquête que nous lançons, à mon initiative et celle de ma collègue Colette Capdevielle, avec plus de 130 députés », a-indiqué Aurélien Taché, député français.