Matam : plus de 31 000 hectares emblavés en décrue, selon une étude de la SAED

Une étude de la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) a révélé que 31 200 hectares de terres ont été emblavés lors de la dernière campagne de décrue dans la région de Matam.



« Les études que nous avons faites montrent que 31 200 hectares de terres ont été emblavés lors de la dernière campagne, dont 6 500 pour le département de Kanel et 24 700 dans le département de Matam », a indiqué dimanche le Dr Abdoulaye Bouya Diop, responsable du programme de télédétection à la SAED, dans un entretien avec l’APS.



Selon lui, ce travail a reposé sur une combinaison de données de terrain, d’imagerie satellitaire et de télédétection couplées à l’intelligence artificielle, permettant d’obtenir des résultats jugés fiables à 95 %.



Dr Diop a souligné le caractère inédit de cette démarche : « La culture de décrue est peu documentée. L’étude que nous avons menée marque une avancée majeure pour la gouvernance des données. » Il a toutefois appelé les autorités à renforcer les moyens technologiques de la SAED afin de pérenniser et améliorer ce type de recherche.



