Foire agricole : MasAgri réunit la crème du secteur à Bango

Une Foire Commerciale Agricole s’est ouverte ce samedi à Bango, réunissant pendant deux jours un large éventail d’acteurs du secteur agricole. Organisée par MasAgri, cette première édition ambitionne de devenir un carrefour incontournable d’échanges, de partenariats et de découvertes de solutions innovantes.



Au programme : des expositions et démonstrations dans des domaines clés tels que les semences améliorées, engrais, machines agricoles, systèmes d’irrigation, solutions solaires et financements adaptés. Objectif : permettre aux producteurs et entrepreneurs agricoles d’accéder à des technologies modernes, de renforcer leurs capacités et de sécuriser leurs revenus.



Présidant la cérémonie au nom de l’État, l’adjoint au Préfet, Abdoukhadre Dieylani Ba, a salué une initiative "porteuse d’espoir pour la transformation durable de l’agriculture sénégalaise". Il a également réaffirmé l’engagement des autorités à soutenir et accompagner les prochaines éditions.



Pour Mouhamed Seck, initiateur de la foire, cet événement se veut avant tout une plateforme d’opportunités concrètes pour les producteurs.



« Nous offrons aux agriculteurs un accès direct à des intrants de qualité, mais aussi à des structures étatiques qui les accompagnent en matière de formation et d’entrepreneuriat agricole », a-t-il souligné.



