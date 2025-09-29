Saint-Louis : AfricaRice forme des acteurs régionaux sur la production de semences de riz hybrides

AfricaRice a organisé, du 22 au 26 septembre, une formation régionale sur la production de semences de riz hybrides, dans le cadre du projet « Reverse Linkage Program » financé par la Banque islamique de développement (BID).



La session a réuni, outre le Sénégal, des participants venus du Niger, de la Mauritanie, de la Guinée et de la Gambie. Ils ont été initiés aux techniques innovantes en matière de production de semences de variétés hybrides.



Selon Ali Ibrahim, représentant régional d’AfricaRice au Sénégal, cette initiative s’inscrit dans l’objectif d’améliorer la productivité rizicole et de soutenir les efforts du gouvernement visant à densifier la production et atteindre l’autosuffisance alimentaire.



« La production rizicole ne peut être optimisée sans un système approprié. Dans le cadre du projet, nous avons jugé utile de former des entreprises semencières à la production de semences hybrides », a-t-il expliqué.



M. Ibrahim a ajouté qu’AfricaRice, en partenariat avec l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), a développé des semences performantes offrant des rendements supérieurs de 15 à 30% par rapport aux variétés traditionnelles.





Les participants ont salué la qualité de la formation, affirmant avoir acquis des compétences et outils précieux pour renforcer leurs activités dans la filière rizicole.



