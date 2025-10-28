Riziculture : à Ross-Béthio, les riziers alertent sur une crise de mévente

Les acteurs de la filière riz du Sénégal ont tiré la sonnette d’alarme ce lundi à Ross-Béthio, lors d’un point de presse organisé à l’issue d’une réunion entre riziers et agro-industriels. Ils dénoncent une situation de blocage commercial qui menace la durabilité de la campagne rizicole et l’atteinte des objectifs d’autosuffisance en riz.





Selon Adiouma Boh, membre du sous-comité du Comité interprofessionnel de la filière riz (CIRIZ) dans la zone du lac de Guiers, plus de 300 000 tonnes de riz paddy et environ 60 000 tonnes de riz blanc sont actuellement en stock dans la vallée du fleuve Sénégal, sans perspective de commercialisation.



« Le riz est en train de crier au secours pour être vendu. L'État est le seul à pouvoir débloquer cette situation », a-t-il déclaré.





Ousseynou Ndiaye, président du CIRIZ, a expliqué que la baisse des prix du riz sur le marché mondial a aggravé la crise locale, alors même que la saison chaude a été marquée par des rendements records de 6,7 tonnes à l’hectare.



« Sur 300 000 tonnes produites, seules 5 000 tonnes ont été décortiquées. Les riziers cumulent déjà plus de 70 000 tonnes de stocks, auxquels s’ajoutent les quantités encore détenues dans les exploitations », a-t-il précisé.





Malgré plusieurs rencontres avec le ministère du Commerce, dont une présidée par le ministre lui-même, aucune mesure concrète n’a encore été prise, déplorent les professionnels.



« Notre coût de revient est à 335 francs CFA. Les importateurs nous proposent 300 francs pour le riz brisé. Cela revient à vendre à perte, ce qui est inacceptable », a dénoncé M. Ndiaye, qui craint une remise en cause du programme d’autosuffisance en riz.



Les riziers appellent l'État à intervenir en urgence pour écouler les stocks existants, soutenir les prix de vente, et garantir la préparation des prochaines campagnes agricoles.





