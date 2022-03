Match de qualification : Le Sénégal valide son ticket pour le Qatar

C’est maintenant effective, l’équipe nationale Sénégal est qualifié pour mondiale au Qatar. Une consécration après 120 minutes de jeu avant les phases de tir au buts.

Il a fallu faire plus de deux mi-temps et deux prolongations et passer par les tirs aux buts pour que les lions de la Téranga validé leur tickets pour le mondiale au Qatar.



Le but décisif a été marqué par Sadio Mané , ce qui a permis au Sénégal de gagner par 3 buts à 2.