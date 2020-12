Mauritanie : 229 nouveaux cas enregistrés en 24 heures

Selon nos confrères de Sahara Médias, la Mauritanie a enregistré le plus grand nombre des cas du covid en une journée depuis le début de la deuxième vague.



La Mauritanie a enregistré ce mercredi le plus grand nombre de cas du coronavirus en une journée depuis le début de la deuxième vague, 229 au total. Le pays a enregistré par ailleurs 21 guérisons et 5 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures.



Par La rédaction de Cridem, avec Sahara Médias