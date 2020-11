Mauritanie/Sénégal: Kosmos abandonne ses plans de vente

"Avec la perspective de rendements futurs améliorés, le moment n’est pas optimal pour réduire notre intérêt pour le projet et nous avons établi une voie de financement sur nos obligations envers le premier GNL.



Cela nous permet de conserver notre participation actuelle jusqu’à la production", a déclaré Andy Inglis, PDG de Kosmos.



"Avec des coûts inférieurs et une amélioration du marché de gaz, le projet Tortue devrait fournir un excellent retour d’investissement pour la société", ajoute-t-il.



La société Kosmos travaille sur le projet Greater Tortue Ahmeyim avec BP. La première phase du projet produira 2,5 millions de tonnes de GNL par an, dont la moitié sera achevée d’ici la fin d’année 2020. Des progrès sont également en cours sur la deuxième phase.



NDARINFO