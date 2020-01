Mauritanie, une enquête sur les frasques de l’ex-président Aziz

Aucun député mauritanien ne s’est prononcé contre la création d’une commission d’enquête sur les gros scandales de la dernière décennie où l’ex président, Mohamed Ould Abdel Aziz, régnait en maitre sur le pays.



Le parlement mauritanien a adopté le principe d’une commission d’enquête sur le sort des revenus pétroliers dans la Mauritanie de l'ex-président Aziz. Les élus devraient également se pencher sur la gestion de la fondation humanitaire de la SNIM, la grande entreprise mauritanienne d’extraction de fer, une des principales ressources du pays.



Les marchés d’électrification à partir de l’énergie solaire et d’attribution des installations portuaires seront aussi passées au crible.



Tourner la page



Sans éclat et avec une détermination pour l’instant sans faille, la Mauritanie est décidée, depuis l’élection du nouveau président, Mohamed Ghazouani, cet été dernier, à tourner la page des années Aziz marquées par la corruption et le népotisme du clan au pouvoir.



Au sein d’un parlement où les proches de l’ancien président étaient fort nombreux, pas une voix ne s’est pourtant élevée pour défendre l’honneur perdu de Mohamed Ould Abdel Aziz.



C’est bien peu après dix ans à avoir distribué prébendes et sinécures à des courtisans!





Mondafrique