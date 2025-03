Me Cheikh Khoureychi Ba, figure du barreau sénégalais, s’éteint à Istanbul

Le barreau du Sénégal pleure la disparition de Me Cheikh Khoureychi Ba, éminent avocat décédé ce mercredi à Istanbul, en Turquie, des suites d’une maladie. Figure respectée du monde judiciaire, il s’était illustré dans plusieurs dossiers majeurs, notamment en tant que défenseur du leader politique Ousmane Sonko.



Reconnu pour son engagement en faveur de la justice et des droits de la défense, Me Ba était une voix influente, appréciée pour son éloquence et sa rigueur juridique. Sa disparition constitue une perte immense pour la profession et pour tous ceux qui ont bénéficié de son expertise.



Les hommages affluent déjà, venant aussi bien de la communauté judiciaire que du monde politique sénégalais.