Me Saïd Larifou : " cette fois, Sonko va récupérer ses fiches de parrainage et personne ne peut l'empêcher"

"M. Ousmane Sonko va récupérer ses fiches de parrainages. Et personne ne peut l'empêcher". C'est en substance ce qu'a déclaré Me Said Larifou, l'un des avocats du leader du parti le Pastef Les Patriotes dissous, à l'émission Midikeng sur PressAfrikTVHD, de ce jeudi 14 décembre. D'un ton ferme, l'avocat prévient les détracteurs de Ousmane Sonko et les informe que lui et ses collègues feront face à ceux qui tenteront de violer les droits de leur client.



"Je le dis avec fermeté. Et j'ai le mandat pour le dire. Nous ne laisserons, cette fois, personne marcher sur les droits de Ousmane Sonko. Nous ferons usage de toutes les voies de recours légales pour faire respecter le droit de notre client", a fait savoir l'avocat.



Me Larifou a tenu à souligner que "personne n'est au dessus de la loi même un directeur ou un ministre" .



Avant de lancer : "Nous exercerons toutes les voies de recours pour faire valoir les droits de notre client. Autant qu'ils sont déterminer pour marcher sur Ousmane Sonko, et nous marcherons sur eux également. Il faut que ça soit clair".



L'invité de Midikeng persiste et signe : "La décision qui a été rendue aujourd'hui, elle est exécutoire. Tout le monde doit se conformer à une décision judiciaire. Personne n'a une humilité pour violer les lois ici au Sénégal".



La robe de menacer tous ceux qui tenteront de refuser à Sonko ses fiches de parrainages. "Il (Sonko) va récupérer ses fiches de parrainage et personne ne peut l'empêcher. S'Ils refusent de les lui donner, nous ferons constaté cela par voie juridique et nous saisirons les autorités de tutelles pour demander que ça cesse c'est genre d'abus".





