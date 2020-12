Médina Baye: Seyda Mariama Niass repose désormais aux côtés de son père, Cheikh Al Islam

Seyda Mariama Niass a été inhumée ce lundi, dans le mausolée de son défunt père Cheikh Al Islam, après la prière de 17 heures. Le Khalife, l’imam et le gouverneur de la région ont assisté à la rituelle cérémonie islamique.



Cheikh Mahi Niass, Khalife de Médina Baye, témoigne que la défunte, âgée de 88 ans, avait choisi le message de Dieu autrement dit le Coran. Elle l’a appris et vulgarisé auprès des très petits. Son vécu, relève-t-il, a été bénéfique pour le Sénégal et pour toute la Oummah.



A retenir que les disciples sont venus de toutes les contrées du Sénégal, pour rendre un dernier hommage à Seyda Mariama Niass, âgée de 88 ans.