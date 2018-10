Menace de grève des travailleurs de la CSS : le ministre Samba Sy apporte des précisions

Le ministre du travail, Samba Sy rassure les travailleurs de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) qui menacent de faire une marche pour dénoncer leur condition de travail. Interpelé sur la question ce samedi, le ministre a rappelé que l’inspection régionale du travail de saint Louis a été saisie par la Fédération général des travailleurs du Sénégal (FGTS), lors d’une rencontre entre la CSA et la CGT France. M. Sy a rassuré que des instructions ont été données dans ce sens.



« La question est à l’étude. Nous n’avons aucun intérêt de faire des choses qui sont irrégulières. Je ne crois pas n’ont plus que des centrale syndicales vont agir pour fondre les intérêts des travailleurs. Le dossier que vous évoquez, je l’ai vu sur ma table et des instructions ont été données pour qu’une information circonstancielle soit établie », dit-il.



Pour rappel, les travailleurs de la CSS accusent la direction de leur entreprise d’avoir envoyé à la retraite anticipée 1015 employés. Les travailleurs ont soutenu que l’administration de la CSS appuyée par certains secrétaires généraux des syndicats professionnels, a décidé de réduire l’âge de la retraite de ces travailleurs de 60 à 57 ans. Une décision qui installe la confusion et crée l’indignation. Ils ont fait face à la presse, jeudi et menace de se faire entendre, si les autorités ne réagissent pas.



