Menace de relégation à deux journées de la fin du championnat : Le compte a rebours pour la Linguère de Saint-Louis

Le compte à rebours a sonné pour la Linguère de Saint Louis au terme de la 24e journée. L’équipe fanion de vieille ville n’a plus son destin en mains et jouera sa survie jusqu’au bout. A deux journées de la fin du championnat, de sérieuses menaces de relégation en Ligue 2 pèsent sur les Samba-Linguère. Première équipe relégable, le club fanion de la ville de Saint-Louis (13e; 23 points) va mener l’ultime baroud contre l’Union sportive goréenne, (11e, 28 points), Niary Tally (12e, 28 points) toutes menacées de relégations.



La Linguère de Saint-Louis doit batailler pour conserver sa place dans l’élite du football sénégalais. A deux journées de la fin du championnat, de sérieuses menaces de relégation en Ligue 2, pèsent désormais sur les Samba Linguère. Première équipe relégable, l’équipe fanion de la ville de Saint-Louis a compromis ses chances de se maintenir dans l’élite, au sortir de la 24e journée disputée avant-hier, dimanche 5 mai. Rattrapée au score sur sa propre pelouse, la Linguère pouvait certainement faire l’économie de ce partage des points avec l’US Gorée ( 1-1) après avoir longtemps mené. Ce résultat amoindrit ainsi largement les chances de se racheter face à ses supporters qui auraient voulu fêter cette année les cinquante ans du club au sein de l’élite.



Aujourd’ hui, le seul club de la région de Saint-Louis dans l’élite n’a même plus son destin en main. Elle doit non seulement gagner ses deux prochains matchs mais compter également sur un faux pas de l’US Gorée ou de Niary Tally, ses deux concurrents directs et assurer sa survie. Mais aussi terminer en beauté une saison qui n’a pas été un fleuve tranquille pour le club. Il faut en effet signaler que cette cascade de contreperformances n’a été que le prolongement de la crise qui a un peu secoué le club depuis quelques semaines. Surtout, au lendemain de cette défaite subie au stade Mawade Wade contre l’AS Douanes et qui, on le rappelle, poussera des supporters à demander la démission du staff technique.



Là où d’autres supporters mécontents ont tout bonnement indexé le président Amara Traoré d’être à l’origine de cette série de contreperformances. L’heure du sursaut a sans doute sonné. A côté de l’Union sportive goréenne, (11e, 28 points), Niary Tally (12e,28 points), la Linguère de Saint-Louis (13e ; 23 points) fait partie des trois équipes de la Ligue 1 de football sénégalaise menacées de relégation.



Omar DIAW

SUDONLINE