Menaces de l’exploitation gazière sur la Pêche : Dakar et Nouakchott invités à s'inspirer de la catastrophe écologique du Golfe du Mexique

Le leader de l’Union des Forces de Progrès (UFP), Mohamed ould Maouloud, député à l’assemblée nationale, a saisi l’opportunité de la visite à Nouakchott du président Macky Sall, prévue cet après-midi, pour interpeller les chefs d’états mauritanien et sénégalais, sur les mesures à prendre afin d’éviter les éventuels effets néfastes de l’exploitation du gaz sur les ressources halieutiques.



L’homme politique mauritanien s’exprimait au cours d’une conférence organisée lundi en début d’après-midi.



Mohamed ould Maouloud a « souhaité la bienvenue au président sénégalais, encouragé Mohamed ould Cheikh El Ghazouani et Macky Sall, à poursuivre la coopération et le renforcement des liens séculaires entre la Mauritanie et le Sénégal, des peuples liés par le sang, la géographie, l’histoire, la culture et l’économie ».



L’opposant mauritanien estime que les quelques divergences pouvant apparaître de temps à autre, doivent être réglées dans un cadre familial.



Le député a invité les chefs d’états à s’assurer auprès de la compagnie British Petrolum (BP), qui va exploiter le site gazier transfrontalier offshore Grand Tortue/Ahmeyim(GTA) que « toutes les mesures soient prises pour préserver l’environnement et les ressources halieutiques, renouvelables, qui nourrissent les populations depuis des millénaires, alors que le gaz est une richesse épuisables et passagère ».



Parlant de ce qu’il faut absolument éviter, le député a cité la catastrophe écologique du Golfe du Mexique, il y a quelques années.



Les côtés ouest africaines, et particulièrement celles de la Mauritanie, sont réputées riches en ressources halieutiques.



Nouakchott et Dakar ont signé il y a près de 2 ans, un accord de partage du gaz du site transfrontalier offshore Grand Tortue/Ahmeyim, dont les réserves sont estimées à 450 milliards de mètres cubes, pour un début de production attendu en 2022.



