Mendicité : 9000 talibés vagabondent dans les rues de Saint-Louis, révèle Alioune Blondin Boye

Le président de l’association des jeunes Oustaz de Saint-Louis invite les autorités de Saint-Louis à faire preuve de vigilance devant la récurrence des rapts d’enfants. Alioune Blondin Boye qui participait, mercredi, à l’émission « Décryptage » de la 2STV consacrée à ce phénomène, donne des raisons mythiques aux massacres d’enfants qui défraient la chronique.



M. Blondin renseigne par ailleurs que 9000 talibés vagabondent dans les rues de Saint-Louis et que ces derniers sont plus vulnérables aux vols de mômes.



« La quête de richesses issues de la mendicité est la seule chose qui importe chez certains marabouts véreux », estime-t-il avant de fustiger « le silence criminel des populations » devant cette injustice qu’est l’errance des enfants.

« La responsabilité incombe aux parents qui s’adonnent à cette ignominie. Ils répondront de leurs actes devant le Seigneur, le jour dernier », a-t-il dit.



« J’ai pu constater qu’une trentaine de talibés sont accueillis à l’hôpital régional de Saint-Louis au quotidien pour des accidents divers », a-t-il ajouté.



« Il n’est nullement mentionné dans le Coran qu’un enfant doit mendier pour apprendre la parole divine. Nous avons une tradition très coranique qui s’est pourtant forgée sans la mendicité à Ndar » a-t-il renseigné en indiquant que les daaras de Zeynoul Habidine Diop, d’El Hadji Mohsine Diop et de Serigne Hady Ndiaye notamment perpétuent cette méthode d’enseignement.



« Là, les enfants sont internés. Ils apprennent le livre Saint sans mendier », a noté le jeune Oustaz.



NDARINFO.COM