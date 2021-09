Mercato : Mohamed Rassoul Ba et Mouhamed Diallo de la Linguère de Saint-Louis rejoignent le FC Gueugnon de France

Partenaire de la Linguère de Saint-Louis présidée par l’ancien international Amara Traoré, le club évoluant en National 3 française, FC Gueugnon, a enregistré l’arrivée de deux jeune joueurs de cette équipe saint-louisienne qui évoluera cette saison en Ligue 1 du Sénégal.



Il s’agit de l’attaquant Mohamed Rassoul Ba et du milieu défensif Mouhamed Diallo. Le premier cité, âgé de 20 ans, a grandement contribué à la montée de Linguère en ligue élite en étant le meilleur buteur de la deuxième division sénégalaise de football. « Rassoul a un gros potentiel grâce à sa vitesse, sa puissance et son jeu de tête. Il va devoir, bien sûr, encore progresser et s’adapter au jeu européen mais, malgré sa jeunesse, nous pensons qu’il peut nous aider à passer un palier supplémentaire« , s’est réjouit le directeur sportif de Gueugnon, Richard Trivino.





wiwsport.com